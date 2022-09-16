لماذا وافقت مصر على سك عملة من فئة 2 جنيه؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف خبير اقتصادي عن السبب الذي دعا الحكومة المصرية إلى الموافقة على سك عملة من فئة 2 جنيه.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد البهواشي أن القرار يتعلَّق بقرار رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين.

وقال البهواشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج «كلمة السر» على قناة «صدى البلد»: «قرار رد القيمة المضافة للسائحين سيكون له تأثير في تشجيع السياحة وزيادة العائد منها بشكل كبير».

ولفت إلى عدم جدوى استعمال الجنيه في ظل التضخم العالمي، مشيداً بإصدار عملة 2 جنيه الذي يُعَدُّ قراراً واقعياً ويسهِّل التعامل مع الغلاء.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية المصرية، إن الحكومة وافقت على إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ2 جنيه، للتسهيل على المواطنين حمل «الفكة»، أسوة بالدول التي أصدرت الفئة نفسها من العملة مثل الاسترليني واليورو والدولار الكندي.

وأضاف خضر، وفقاً لموقع «سي إن إن بالعربية»، أن إصدار العملة الجديدة لن يحل بديلاً لفئتي الجنيه أو الربع الجنيه، حيث ستستمر المصلحة في توزيع مليون جنيه في الأسواق يومياً من مختلف الفئات التي تنتجها وهي الجنيه، ونصف الجنيه، وربع الجنيه، وإلى جانب ذلك سيتم ضخ كميات إضافية من فئة الـ2 جنيه بعد سكها.

وأكد أن مصلحة سك العملة لديها احتياطي من العملات المعدنية من مختلف الفئات يكفي احتياجات مصر لمدة عام ونصف، كما تنتج المصلحة مليون جنيه يومياً من العملات المعدنية لتوزيعها على الأسواق لضمان توافر الفكة بالسوق، ويتم زيادة الكميات الموردة للسوق خلال فترة الأعياد، كما أكد استمرار إتاحة باقي الفئات المعدنية في الأسواق دون تغيير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز