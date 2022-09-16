السعودية تكتشف مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس بمنطقة المدينة المنورة

المصدر: وام

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أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اكتشاف مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس بمنطقة المدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن أعمال برنامج التنقيب من خلال مشروع نشأة الرواسب المعدنية بالمملكة اكتشفت خام الذهب ضمن حدود أبا الرحا "درع أم البراك اقليم الحجاز" بمنطقة المدينة المنورة، ويعد هذا الاكتشاف حدثاً مهماً في تلك المنطقة، وتشكل امتداداً طبيعياً لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي.

وقالت هيئة المساحة أنه بالنسبة لخام النحاس، تم اكتشاف أربعة مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.

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