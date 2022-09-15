السعودية .. صندوق الاستثمارات يقترب من الاستحواذ على حصة في امتياز ستاربكس

المصدر: البيان

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برز صندوق الاستثمارات العامة السعودي بين مجموعة من المستثمرين باعتباره المرشح الأوفر حظا لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس التابع لمجموعة الشايع الكويتية، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق وإتمام صفقة الشراء في الأسابيع المقبلة، وفقا للعربية نت.

بدورها، قدّرت مجموعة الشايع الشركة بـ 15 مليار دولار، لكن المستثمرين المحتملين توقعوا عطاءات تقترب من 11 مليار دولار، بحسب المصادر.

يُشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة للاسثتمار ، إلى جانب القابضة ADQ كانوا قد تقدموا في فبراير الماضي بعروض منفصلة لشراء حصة 30% من امتياز ستاربكس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

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