السعودية.. أرامكو تطلق مشروع الممر العالمي للذكاء الاصطناعي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، منصة "الممر العالمي للذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع شركة "بيوند ليميتس" وجامعة "كالتيك"، بهدف ربط الرياض بمدينة كاليفورنيا، وهو مشروع تبلغ قيمته 250 مليون دولار.

وأفاد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، بأن إطلاق مشروع "الممر العالمي للذكاء الاصطناعي"، يهدف لدعم جيل جديد من الشركات الناشئة السعودية في هذا المجال.

ويتضمن المشروع بناء مركز بالمشاركة مع "أرامكو" يركز على الطاقة ومكافحة تغير المناخ، ودعم التحول الرقمي والابتكار.

وتم توقيع اتفاقية "ممر الذكاء الاصطناعي" التي تبلغ مدتها 5 سنوات، خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي انطلقت في السعودية، أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، إن الهجمات الإلكترونية هي واحدة من أكبر المخاطر التي تواجهها "أرامكو"، مثلها مثل الكوارث الطبيعية والتعرض للهجمات.

وأضاف:" يساعدنا الذكاء الاصطناعي في درء بعض هذه التهديدات، في الوقت الذي تتزايد فيه هذه الهجمات من حيث الحجم والخطورة".

وتعمل أرامكو على مشروعات تسهم في التصدي للتغير المناخي، وقد أعلنت عن التزامها بتحقيق الحياد الصفري للنطاقين (1و2)، والحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في أعملها التشغيلية بحلول العام 2050، بحسب موقعها الإلكتروني.

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