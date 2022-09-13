السعودية تستأنف استقدام العمالة الفلبينية

المصدر: البيان

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أعلن وزير الموارد البشرية السعودي، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية، بداية من السابع نوفمبر المقبل.

ووقع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية، بما فيها العمالة المنزلية، إلى السعودية.

وتأتي هذه المذكرة استمرارا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين السعودية والفلبين، وامتدادا للتعاون الدائم بين البلدين في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبينيين المقدرة في سوق العمل السعودي.

وبينت المذكرة وفقا لصحيفة عكاظ توافق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع رؤية وزارة العمال المهاجرين في الفلبين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين التي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها في سوق العمل السعودي نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع الاتفاقيات الأساسية والتقنية لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها، والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وبالنظر إلى ما سبق، فقد توصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية اعتبارا من 7 نوفمبر 2022.

من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابه في «تويتر» اليوم: «خلال لقائي مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية السيدة سوزان أوبلي أثناء زيارتها إلى السعودية، أكدنا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين بلدينا. كما وقعنا مذكرة تعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية، بما فيها العمالة المنزلية بداية من 7 نوفمبر 2022».

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