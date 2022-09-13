توقع زيادة صفقات الدمج والاستحواذ في دول مجلس التعاون

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت لومينا، شركة الاستشارات المالية تقريرها الربعي، بعنوان: مؤشر شركة لومينا للصفقات الخاصة للربع الثاني من عام 2022. ويختص هذا التقرير، بأول مؤشر يغطي صفقات الدمج والاستحواذ بين الشركات الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع التقرير تزايد إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ، حيث تقوم كبرى مجموعات الأعمال بشراء شركات التقنية بأسعار مخفضة. وأشارت لومينا إلى أن القطاعات ذات الرؤية المستقبلية، مثل شركات التكنولوجيا المالية والتعليمية والطبية، ستسجل الأداء الأفضل.

كما تظهر حالياً قطاعاتٍ جديدة، مثل عالم الميتافيرس، التي يتوقع أن تشكل نواة رئيسة في التوسع المستقبلي. وتقوم لومينا حالياً بتقديم المشورة حول أول صفقة في المنطقة، تتعلق بشركة عالمية متخصصة في الميتافيرس. وأشارت لومينا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والدولار أدى إلى التزامات كبيرة من قبل الإمارات والسعودية للاستثمار في المملكة المتحدة وأوروبا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز