«أبوظبي الأول» يقترب من إنهاء الدمج مع «عودة» مصر

المصدر: (القاهرة - رويترز)

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قال محمد الفايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر أمس إن البنك يتوقع الانتهاء من الاندماج الكامل للعمليات والأنظمة مع وحدة بنك عودة في مصر في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

واستحوذ أكبر بنوك الإمارات على وحدة بنك عودة في مصر في 2020، وأعلن الانتهاء من إجراءات الدمج القانوني في يونيو مع تغيير علامته التجارية إلى «بنك أبوظبي الأول مصر»، وبدء العمل بالهوية الجديدة في جميع فروعه في مصر.

وقال الفايد على هامش منتدى البيئة والتنمية بالقاهرة إن البنك قرر الاعتماد على نظام بنك عودة عند تنفيذ عملية الدمج باعتباره صاحب المحفظة الأكبر، وجاري التنسيق مع البنك المركزي المصري في كل خطوة يخطوها البنك.

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