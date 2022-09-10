1.12 مليار دولار من «الإسلامي للتنمية» لمشاريع تنموية في 9 دول

المصدر: جدة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه الدوري 347، في مقره الرئيس في جدة اليوم على توفير 1.12 مليار دولار لتمويل حزمة مشاريع تنموية في مختلف القطاعات في 9 من البلدان الأعضاء، إضافة إلى 1.79 مليون دولار حزم مساعدات لتمويل مشاريع أخرى تشمل جاهزية الوصول إلى السوق في اليمن، بجانب منح مساعدة خاصة للمجتمعات المسلمة في 3 من البلدان غير الأعضاء.

وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية بحث المجلس عدداً من المشاريع ووافق على تمويلها في العديد من القطاعات الرئيسية التي تشمل الأمن الغذائي، والصحة، والنقل، والطاقة، والتنمية الحضرية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

وبحث المجلس فجوات التمويل الحالية في احتياجات البنية التحتية الرئيسية في قطاع الطاقة في بعض البلدان الأعضاء، ووافق على مشروعين باستخدام صيغة تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لصالح كل من جمهوريتي أوزبكستان وأوغندا. وتستخدم حكومتا البلدين تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لجذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص لتقديم خدمات عامة محسنة وتسريع النمو الاقتصادي.

محطة سورخانداريا

ومن المتوقع أن يفي مشروع محطة سورخانداريا الكهربائية ذات الدورة المركبة لجمهورية أوزبكستان بتكلفة 100 مليون يورو بتلبية الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة في البلاد، علاوة على الإحلال محل محطات الطاقة الحرارية القديمة غير الفعالة التي تعمل بالغاز.

وفي جمهورية أوغندا، يهدف مشروع خط أنابيب شرق إفريقيا للنفط الخام الذي تمت الموافقة عليه بقيمة 100 مليون دولار، إلى تمكين البلاد من استغلال احتياطاتها النفطية وتصدير الخام إلى الأسواق الدولية من خلال خط الأنابيب العابر للحدود والمدفون والبالغ طوله 1443 كلم.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين على حزمة تمويل إجمالية 601.7 مليون دولار، لمشاريع تتعلق بالنقل والطرق في غيانا 200 مليون دولار أمريكي وأوزبكستان 106.7 ملايين دولار أمريكي وأوغندا 295 مليون دولار ويتوقع أن تعزز هذه المشاريع الوصول إلى البنية التحتية الاجتماعية، وتسهيل وصول المزارعين والتجار إلى الأسواق، وتعزيز التكامل الإقليمي والسياحة في البلدان الأعضاء.

6 مستشفيات

في قطاع الصحة، وافق المجلس على تقديم 205 ملايين يورو لتعزيز مستشفى الإحالة الوطني في مركز طب الأورام في جمهورية إندونيسيا، ومن خلال تحديث 6 مستشفيات إحالة وطنية في البلاد، يهدف المشروع إلى تحسين والرفع من جودة تقديم خدمات طب الأورام للأطفال والكبار.

كما بحث المجلس تقارير مختلفة واعتمدها، مثل إعادة هيكلة ديون مطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك تقرير حول تغيير جزء من تمويل البيع الآجل إلى مرابحة سلعية لمشروع مستشفى بسعة 300 سرير في ولاية كادونا بنيجيريا.

ولتوفير جاهزية الوصول إلى الأسواق في القطاعات التجارية الاقتصادية الأساسية في اليمن، وافق المجلس على منحة بقيمة مليون دولار أمريكي وفق برنامج يعمل على تحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات القائمة في القطاعات التجارية المختارة وهي البصل والعسل والبن.

وفي ما يختص باحتياجات البنية التحتية التعليمية في بعض البلدان غير الأعضاء، وافق المجلس على منحة بقيمة 785.000 ألف دولار أمريكي للمسلمين في بعض المناطق الرئيسية المحددة في كل من زامبيا والهند والبوسنة.

وتم تخصيص الأموال بشكل أساسي لتوسيع المرافق المدرسية استجابة للعدد الكبير من الطلبات من قبل الطلاب. كما سيتم استخدامها لتعزيز توفير التعليم الجيد وتعزيز مهارات الشباب في المجتمعات المسلمة من خلال التدريب الفني الذي يهدف إلى تحسين اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز