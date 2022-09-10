القيمة السوقية للبورصات العربية تصل إلى ما يزيد عن 4 تريليونات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشف صندوق النقد العربي عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و356 ملياراً و843 مليون دولار في نهاية تعاملات أغسطس الماضي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنحو 20.25 مليار دولار من 548.8 مليار دولار في نهاية يوليو إلى 569.1 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي.

وذكرت النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي ارتفعت بقيمة 2.86 مليار دولار من 152.23 مليار دولار إلى 155.1 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات أغسطس الماضي مرتفعاً بنحو 0.18% ليصل إلى نحو 498.29 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية يوليو 2022، إذ شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية ارتفاعاً، تماشياً مع حالة التحسن التي شهدتها مؤشرات أداء غالبية الأسواق العربية، ومؤشرات أداء عدد من الأسواق الناشئة.

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