مصر ترفع سعر الدولار الجمركي

المصدر: البيان

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قررت وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، بدءا من اليوم الخميس.

وأعلنت صحيفة أخبار اليوم الرسمية اليوم الخميس نقلا عن مصلحة الجمارك زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه في سبتمبر من 18.64 جنيه في يوليو .

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭‭‭14‬‬‬ بالمئة في مارس بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

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