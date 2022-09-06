قمة البنية التحتية السعودية تستقطب 150 خبيراً

المصدر: الرياض ـ البيان

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أعلنت دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للمعرض السعودي للبنية التحتية، انطلاق فعاليات قمة البنية التحتية السعودية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتقام القمة بالتزامن مع المعرض السعودي للبنية التحتية الذي يستمر ثلاثة أيام. وتبحث مشاريع البنية التحتية المبتكرة والشبكات رفيعة المستوى والمشاريع العملاقة والمدن الجديدة إلى جانب مجموعة من مشاريع البنية التحتية الوطنية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أمريكي؛ والتي تدعم جميعها جهود تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتجمع القمة أبرز الخبراء العالميين لمناقشة تحديات وفرص برامج تحقيق الرؤية، بما يشمل التعاون وتبادل المعارف بين مُختلف المشاريع وبناء القوى العاملة المرنة، ودور تقنية المعلومات والاتصالات في تطوير المدن الذكية، وتعزيز الابتكار في قطاع المياه والربط الحضري. ويُتوقع أن تستقطب القمة ما يزيد على 150 خبيراً من أبرز الخبراء المؤثرين في القطاع ومختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

وقال محمد كازي، نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس: «تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة محورية في مسيرة تطوير بنيتها التحتية الوطنية، بدءاً من النمو السكاني في المناطق الحضرية الحالية ووصولاً إلى المشاريع العملاقة الجديدة التي ستحدث نقلة نوعية في المملكة. وتدعم قمة البنية التحتية السعودية أجندة التنمية الوطنية من خلال تسريع وتيرة التواصل والتعاون بين صنّاع القرار المحليين والشركاء الإقليميين والعالميين، لتوفير أفضل الحلول والمساهمة في جهود تحقيق رؤية المملكة 2030».

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