انقطاع في أجزاء من الشبكة الرئيسية للكهرباء بسلطنة عُمان

المصدر: البيان

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أفادت هيئة تنظيم الخدمات العامة بسلطنة عمان في بيان صادر عنها أن أجزاءً من الشبكة الرئيسية للكهرباء في سلطنة عُمان تواجه بعض الانقطاعات، ويجري التعامل معها من قِبل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، ويجري حاليًّا إعادة التيار الكهربائي تدريجيًّا. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأوضحت أن أكثر المحافظات تأثرا بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، وشمال وجنوب الشرقية، والداخلية، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى جميع أجزاء الشبكة خلال الساعات الأربع القادمة.

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