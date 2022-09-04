موريتانيا.. 80% نسبة الإنجاز في حقل الغاز المشترك مع السنغال

المصدر: البيان

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أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، الانتهاء من 80% من عملية إنشاء حقل غاز في المياه الإقليمية المشتركة مع السنغال.

جاء هذا في تصريحات لوزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وقال الوزير الموريتاني إن نسبة الإنجاز في الحقل المشترك بين بلاده والسنغال بلغت 80%.

وأضاف الوزير الموريتاني أن بلاده مطمئنة لمستوى تقدم الإنجاز في هذا الحقل.

ولفت إلى أن بلاده لديها حقول غاز رئيسية خاضعة للتطوير أو الدراسة، بينها حقول خاصة إضافة لحقل الغاز المشترك مع السنغال.

وكانت موريتانيا أعلنت في 24 مايو الماضي، أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.

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