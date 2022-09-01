تعاون بين «مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» وشركة كويتية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع «الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة». قام بتوقيع مذكرة التفاهم نيابة عن «مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة المجموعة؛ وعن «الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة» عبدالله نجيب الملا، رئيس مجلس الإدارة.

ويشمل نطاق مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين على تحقيق العديد من الأهداف المشتركة، والالتزام بمشاركة أفضل الممارسات في مجال صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى بحث أوضاع السوق الراهنة والفرص والتحديات ضمن القطاع في البلدين. كما تشكل الاتفاقية خارطة طريق لتيسير وتبسيط القواعد التشغيلية، وتبادل التحليلات واتجاهات السوق، ومراقبة الامتثال العالمي ومشاركة أفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسيل الأموال.

وأكد محمد علي الأنصاري أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لافتاً إلى أنها ستسهم في تعزيز كفاءة منظومة عمل قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في كلا البلدين، وزيادة قدرة بيئتي الأعمال في الدولتين على استقطاب الاستثمارات والمشروعات التجارية.

كما تنص مذكرة التفاهم على إجراء ورش عمل مشتركة حول موضوعات مختلفة، بما في ذلك عمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ومنع الاحتيال وإدارة المخاطر؛ وفهم معايير العمل الدولية. وقد اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والوثائق والدراسات والأبحاث، واستكشاف آفاق توسيع مجالات التعاون الثنائي.

يذكر أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي هي منظمة غير ربحية، تم تأسيسها بمبادرةٍ من المصرف المركزي. وتتكون المجموعة من شركات عدة تعمل في مجال صرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال في الإمارات.

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