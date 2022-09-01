«طاقة» تستحوذ على «المنصوري لخدمات البترول» السعودية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة»، ومساهمو شركة المنصوري لخدمات البترول، عن عقد اتفاقية نهائية والتي من خلالها ستستحوذ «طاقة» على «المنصوري لخدمات البترول» بالكامل.

وسيمكن هذا الاستحواذ شركة «طاقة» من توسيع نطاق خدماتها في مجال خدمات الآبار من السعودية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الأخير من عام 2022، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات ذات الصلة واستيفاء الشروط الأخرى المتعلقة بالصفقة.

وتتميز «المنصوري لخدمات البترول» بسجل قوي في جودة الخدمة وعلاقات راسخة مع كبرى شركات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستعزز منتجاتها وخدماتها من محفظة عمليات «طاقة»، والتي تتضمن مرافق الإنتاج المبكر، واختبار الآبار، واختبار الإنتاجية أثناء الحفر، وخدمات الآبار عن طريق الأسلاك الإلكترونية والميكانيكية، وناقلات التحفيز البحري، وناقلات الخدمة متعددة الأغراض، وخدمات الفحص، ومراقبة وتسجيل وتثقيب سلفيد الهيدروجين. كما ستمكن هذه الصفقة شركة «طاقة» من توسيع تواجدها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المهندس أحمد الزهراني، رئيس مجلس إدارة «طاقة»: أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم في «طاقة» والتزامهم بدعم استراتيجية الشركة، حيث تعد هذه الصفقة خطوة مهمة لشركتنا في رحلتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

من جهته، قال عبد الله ناصرالمنصوري، رئيس مجلس إدارة «المنصوري لخدمات البترول»: تتميز شركتنا بسجل حافل يبلغ 45 عامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى علامة تجارية متميزة مما سيساهم في تسهيل عمليات «طاقة» في المنطقة، وهي شركة راسخة ذات خبرة عريقة في مجال خدمات الآبار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز