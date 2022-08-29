فوربس الشرق الأوسط تستضيف أول قمة على قائمة «Under30»

المصدر: القاهرة - البيان

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تستضيف فوربس الشرق الأوسط، بالشراكة مع مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية القابضة في محافظة البحر الأحمر بمصر، قمتها الأولى لمؤتمر «Under30» لعام 2022 في الجونة، حيث يستمر الحدث من 24 إلى 26 نوفمبر 2022 في «مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة» بمشاركة رواد الأعمال الناشئين، والفنانين، وأصحاب الأعمال والرياضيين، والمشاهير، وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا الإنجازات في مجالاتهم ضمن مجتمع قائمة فوربس الشرق الأوسط «30 تحت سن الـ30»، من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد القمة منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات، إذ تستضيف جلسات برمجة يقدمها الخبراء، وورش عمل وتدريبات. كما يتم تنظيم مسابقة لطرح أفكار المشاريع «Speed-Pitch»، فضلاً عن مهرجان موسيقي وحفل ختامي، مع تكريم الفائزين من أعضاء قائمة فوربس الشرق الأوسط «30 تحت سن الـ30» لعام 2022.

ملتقى مثالي

وقالت خلود العميان، رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: «مع إطلاق نسختنا الخامسة من قائمة «Under30» في وقت لاحق من عام 2022، نجده الوقت المناسب لتسليط الضوء على هذا المجتمع من الشباب عبر إطلاق قمة فوربس الشرق الأوسط الأولى «Under30». ووقع الاختيار على مدينة الجونة في مصر لكونها ملتقى مثالياً للأعمال والفن والثقافة والترفيه».

وستوفر القمة فرصة مميزة لرواد الأعمال في بداية حياتهم المهنية، والمواهب الشابة، وخبراء القطاعات للتواصل وبناء العلاقات والتحدث عن الأعمال والمشاركة في عمليات طرح الأفكار المجزية. وستضم القمة كذلك «Under 30 Village» التي توفر مساحة تعليمية تفاعلية تشمل أماكن مخصصة للشركات الناشئة ومنصة متعددة الأغراض للعروض التوضيحية السريعة لطرح أفكار المشاريع، والمحادثات السريعة، فضلاً عن العروض الترفيهية، وغيرها.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: «نعتز بتعاوننا مع فوربس الشرق الأوسط، ونشعر بالفخر حيال هذه الشراكة. تعد استضافة أول قمة فوربس الشرق الأوسط «Under30» خطوة مهمة لجلب رواد الأعمال والفنانين والرياضيين والمشاهير من مختلف مناحي الحياة ومن جميع أنحاء المنطقة معاً في مكان واحد لتبادل المعرفة وخلق تجربة مؤثرة. فيما يعكس هذا الحدث هوية مدينة الجونة وإرثها بوصفها مدينة مُلهمة متعددة الثقافات ومركزاً مستداماً للشركات الناشئة والشباب في مصر والمنطقة»

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