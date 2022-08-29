9.8 مليارات صادرات البرازيل إلى الدول العربية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» عن نمو الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بنسبة 27.13% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021. وأوضحت الغرفة أن قيمة الصادرات سجلت ارتفاعاً لافتاً من 7.712 مليارات دولار إلى 9.803 مليارات دولار، مما يعكس تنامي العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية.

وشهدت الصادرات البرازيلية إلى المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 31.9%، حيث ارتفعت قيمتها من 1.215 مليار دولار عام 2021 إلى 1.603 مليار دولار منذُ بداية العام. وسجلت دولة الإمارات زيادةً بنسبة 55.52% في وارداتها من البرازيل، بقيمةٍ وصلت إلى 1.725 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 مقارنةً بـ 1.109 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما شهدت الصادرات البرازيلية إلى مصر زيادةً بنسبة 89.64%، وارتفاعاً في قيمتها من 766.98 مليون دولار إلى 1.454 مليار دولار، فيما وارتفعت قيمة الصادرات إلى قطر من 171.25 مليون دولار إلى 245.18 مليون دولار، بزيادة نسبتها 43.15%. وحققت الصادرات البرازيلية إلى دولة الكويت ارتفاعاً بنسبة 55.17%، وازدادت قيمتها من 103.75 ملايين دولار إلى 161.55 مليون دولار.

وقال أوسمار شحفة، رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «تعكس هذه الأرقام تنامي العلاقات التجارية بين الدول العربية والبرازيل، في ظل حرصهم على تقوية العلاقات الثنائية بينهما. ويوفر هذا النهج أسواق جديدة للمنتجات العربية في البرازيل، ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات التبادل التجاري ارتفاعاً متزايداً في العام المقبل. ونفخر في الغرفة التجارية العربية البرازيلية بمساهمتنا بتوسيع آفاق التجارة وتسهيل إقامة الشراكات بين الجانبين، ونجدد التزامنا بدعم الشراكات وتعزيز العلاقات التجارية العربية البرازيلية».

إلى ذلك، سجلت صادرات اللحوم البقرية من البرازيل إلى الدول العربية زيادةً بنسبة 62.14% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشهدت صادرات اللحوم البقرية إلى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً من 97.03 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 إلى 124.05 مليون دولار هذا العام، بزيادة نسبتها 27.86%، فيما حققت هذه الصادرات إلى دولة الإمارات زيادة بنسبة 33.72%، من 107.51 ملايين دولار إلى 143.76 مليون دولار. وسجلت قطر زيادةً في وارداتها من اللحوم البرازيلية نسبتها 106.37% من 10.66 ملايين دولار إلى 22 مليون دولار. ومن ناحيتها، شهدت الكويت زيادةً في واردات اللحوم البقرية البرازيلية من 3.49 ملايين دولار إلى 11.42 مليون دولار بنسبة ارتفاع 227.57%، في حين سجلت مصر ارتفاعاً بنسبة 152.58% على صعيد هذه الصادرات، إذ ازدادت قيمتها من 118.29 مليون دولار إلى 298.77 مليون دولار.

وفي سياقٍ متصل، سجلت الصادرات البرازيلية من لحوم الدواجن إلى الدول العربية زيادةً بنسبة 40.97% بين شهري يناير ويوليو من عام 2022 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات البرازيلية من لحوم الدواجن إلى المملكة العربية السعودية من 445.19 مليون دولار إلى 500.61 مليون دولار بزيادة نسبتها 12.45%، وارتفعت هذه الصادرات إلى دولة الإمارات من 302.62 مليون دولار إلى 600.39 مليون دولار، بنسبة نمو تبلغ 98.4%. كما سجلت قطر ارتفاعاً بنسبة 75.41% من 65.85 مليون دولار إلى 115.5 مليون دولار، وحققت الكويت ارتفاعاً من 88.25 مليون دولار إلى 123.34 مليون دولار بنسبة 39.77%، في حين بلغت نسبة زيادة هذه الصادرات إلى مصر 8.99% بعد ارتفاعها من 34.26 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 إلى 37.34 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.

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