إعلامي مصري يفجر مفاجأة بشأن ديون مصر الحقيقية (فيديو)

المصدر: البيان

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قال الإعلامى أحمد موسى إن كل ما تم تروجيه عن ديون مصر المستحقة لهذا العام غير صحيح، لافتًا إلى أن بعض يردد شائعات بأن ديون مصر 30 مليار دولار مستحقة هذا العام، ولكن الحقيقة 5.5 مليارات دولار.

وأضاف خلال برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية الديون المستحق عليها هذا العام كانت 16 مليار دولار، تم تسديد 11.5 مليار دولار والمتبقى 5.5 مليارات دولار.

وأوضح أن الدولة المصرية ليست لديها أزمة في توفير 5.5 مليارات دولار لسداد الديون المستحقة، بالإضافة إلى وجود احتياطي نقدي يكفى السلع الأساسية واستيراد المواد الغذائية والأدوية وكل احتياجات المواطنين لمدة 7 أشهر.

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