هل طلب صندوق النقد الدولي رفع سعر الخبز في مصر؟

المصدر: د ب ا

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وماضية في اتجاه مطمئن.

وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي اليوم نقلت بوابة الأهرام مقتطفات منه، أن الصندوق لم يطلب رفع سعر رغيف الخبز أو إلغاء الدعم، مشيرا إلى أنه يدعم مصر في مجال الحماية المجتمعية.

وأوضح معيط، أن كل الأحاديث التي تتردد في هذا الصدد كذب وافتراء، وتابع : "والله الصندوق لم يطلب رفع الدعم".

وقال إنه لم يتم تحديد رقم لقرض صندوق النقد الدولي، وكل ما يتردد من أرقام مجرد افتراضات دون علم.

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