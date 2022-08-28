«شروة» تحصل على تمويل 2 مليون دولار وتطلق تطبيقها بالمنطقة

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت «شروة»، الشركة المصرية الناشئة صاحبة منصة التسوق الإلكتروني التشاركي، عن إطلاق تطبيق Sharwa عبر الهواتف الذكية، الذي يتيح للمستخدمين الحصول على كافة الخدمات التي تتيحها الشركة عبر منصتها، ليصبح أول تطبيق للتسوق الإلكتروني التشاركي بالشرق الأوسط.

وتأتي تلك الخطوة عقب إعلان الشركة عن نجاحها في إغلاق أولى جولاتها الاستثمارية بقيمة 2 مليون دولار، والتي جمعتها من Nuwa Capital وصندوق Hambro Perks Oryx Fund، ومستثمرين آخرين.

وتهدف منصة «شروة»، التي تأسست مطلع عام 2022، لتوفير أسعار ملائمة لعملائها في ضوء موجة التضخم العالمية التي تجتاح العالم، وإتاحة أفضل الأسعار الموجودة في الأسواق، حيث تعد مصر هي المحطة الأولى للمنصة ثم ستتوالى التوسعات بمنطقة الشرق الأوسط.

ويبلغ حجم تجارة التجزئة داخل مصر حوالي 55 مليار دولار سنوياً، منها أقل من 3 مليارات دولار تتم بشكل إلكتروني، رغم أن هناك أكثر من 50 مليون مستخدم مصري لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يبرز الفجوة الكبيرة بين أعداد المستخدمين وحجم التجارة الإلكترونية، مما دفع مؤسسو الشركة وهم: علاء شلبي، وحسن الشوربجي، ومحمد حنفي، لاستغلال خبراتهم الطويلة من أجل سد تلك الفجوة عبر منصة شروة.

تقدم شروة Sharwa لعملائها أفضل الأسعار لكافة احتياجاتهم المنزلية، من (بقالة، وأجهزة وأدوات منزلية)، وتضم ما يقرب من 1000 منتج، ويمكن للعملاء شراء احتياجاتهم من خلال سعرين مختلفين، السعر الأول سعر العميل الفرد، والسعر الآخر يتم منحه بتخفيضات كبيرة تصل إلى 40% يحصل عليها بعد إرسال طلب مجمع من خلال الواتس آب أو باستخدام تطبيق شروة، ويتم توصيل الطلب في اليوم التالي مباشرة.

من جانبه، أعرب علاء شلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شروة»، عن سعادته بإطلاق التطبيق في وقت قياسي وعقب أيام قليلة من إطلاق المنصة التي نجحت في الوصول إلى عشرات الآلاف من المستخدمين، لافتاً إلى أن التطبيق متاح حالياً عبر متجر جوجل بلاي، وسيتم إتاحته قريباً عبر باقي متاجر التطبيقات.

وقال شلبي: «منصة Sharwa هي الترجمة الحقيقية لفكرة الاقتصاد التشاركي، فالواقع الآن يفرض على الجميع البحث عن أسهل وأرخص طريقة للحصول على احتياجات منزله، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تجربة التسوق الإلكتروني التشاركي التي تتيحها منصتنا».

وفي سياق متصل، أكد حسن الشوربجي، الشريك المؤسس ومدير العمليات بشركة «شروة»، أن الشركة تعمل الآن على تنفيذ خطة التوسعات بمختلف محافظات مصر بعدما كانت البداية من القاهرة، وقال «نراهن على تجربة المستخدمين الحاليين الذين سيقوموا باستقطاب العملاء الجدد للاستفادة من الخصومات الكبيرة في حالة الشراء الجماعي، فالأمر سهل وبسيط ويمكن إتمامه بخطوة واحدة عبر التطبيق، حيث يقوم المستخدم بتحديد مشترياته ثم يرسل الرابط عبر واتساب إلى شخص آخر من أصدقائه ليقوم بإضافة مشترياته أيضاً، وبمجرد إتمام تلك الخطوة ستحصل المجموعة على خصومات كبيرة».

الجدير بالذكر أن مؤسسي منصة «شروة» نجحوا قبل ذلك في قيادة عمليات مجموعة من الشركات الناشئة التي باتت من كبرى الشركات حالياً كل في مجاله، حيث قاد علاء شلبي كلاً من Kitopi وCareem لتحقيق قفزات كبيرة من خلال عمله كمحلل استراتيجي للتوسعات السوقية لمدة 5 سنوات، كما عمل حسن الشوربجي في إدارة عمليات التشغيل في Halan وCareem وCapiter، بينما قاد محمد حنفي الفريق التقني بكل من Careem و Hungerstation المملوكة لشركة Delivery Hero.

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