4 شركات بمناقصة مجمع بتروكيماويات بقناة السويس

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت «أنكوراج للاستثمارات»، التي تعمل في تطوير وتنفيذ وتشغيل المشروعات الصناعية في قطاع البتروكيماويات والهيدروجين الأزرق، تأهل 4 شركات عالمية للمرحلة الثانية من مناقصة مشروع أنكور بينيتويت الذي تعتزم «أنكوراج للاستثمارات» إقامته في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر وهو مجمع صناعي باستثمارات تزيد على ملياري دولار.

أسفرت عملية التقييم بالمرحلة الأولى للمناقصة عن اختيار قائمة مختصرة للمقاولين الرئيسيين لأعمال التصميم وأعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمشروع تضم 4 شركات عالمية متخصصة في وحدات نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البروبيلين وإنتاج البولى بروبيلين، وهي تكنيب انرجيز الإيطالية وتكنيكاس ريونيداس الإسبانية وسامسونج الهندسية المحدودة وهيونداي للهندسة والإنشاءات الكوريتان الجنوبيتان.

وستشهد المرحلة الثانية من المناقصة اختيار المقاول العام الذي يتولى تنفيذ وإنجاز الأنشطة والإجراءات اللازمة لمرحلة أعمال الهندسة والتصميم الأولية إلى جانب توريد جميع المعدات والأجهزة للمشروع وتجهيز وتحضير الموقع والأعمال الخاصة بالهندسة والمشتريات والبناء.ومن المتوقّع اكتمال مشروع «أنكور بينيتويت» خلال ثلاث سنوات بعد انتهاء أعمال الهندسة والتصميم. ويستهدف المشروع الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وزيادة صادراتها الكيماوية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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