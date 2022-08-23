«أرامكو» نحو استحواذ على «فالفولين» الأمريكية

المصدر: (الرياض - د ب أ)

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قال محمد القحطاني، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في شركة «أرامكو السعودية»، إن الشركة تخطط لإكمال الاستحواذ على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين الأمريكية مع بداية عام 2023.

وأوضح القحطاني في تصريحات لصحيفة «عرب نيوز»، التي تصدر باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، أن أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين ستحصل على الملكية الدائمة لعلامة فالفولين التجارية.

وأضاف أن الاستحواذ سيساهم بشكل كبير في تحقيق أحد أهداف الشركة لعام 2030 في بيع زيوت التشحيم الجاهزة، موضحاً أن فالفولين ومن خلال اتفاقية توريد طويلة الأجل ستقوم بشراء مواد التشحيم من المنتجين العالميين.

ووقعت شركة أرامكو في أغسطس الجاري اتفاقية للاستحواذ على فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية، وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار، خاضعة لبعض التعديلات المعتادة المنصوص عليها في اتفاقية الشراء، بحسب موقع «أرقام» السعودي.

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