شراكة لتطويرمنظومة المدفوعات الرقمية بمصر

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف «أبوظبي الإسلامي – مصر»؛ أحد أكبر البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، وسمبليفاي «SimpliFi؛ المنصة الرائدة لبطاقات الدفع كخدمة CaaS المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عن تعاونهما معاً بهدف تمكين الشركات من تعزيز التحول الرقمي للمدفوعات في السوق المحلية.

وتعكس هذه الشراكة التزام كلٍ من مصرف أبوظبي الإسلامي مصر ADIB Egypt و SimpliFi بمواصلة تقديم باقة متكاملة من خدمات وحلول المدفوعات الرقمية الجديدة والمبتكرة بقطاع الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية في مصر؛ ليثمر التعاون بينهما في تقديم تجربة فريدة من نوعها بالسوق المصرية عبر المزج ما بين نموذج الأعمال المبتكر من منصة»سمبليفاي«SimpliFi- والذي يتضمن الاستفادة من خبرتها التكنولوجية الكبيرة في مجال المدفوعات الإلكترونية وقاعدة عملائها الموسعة- وما يمتلكه مصرف» أبوظبي الإسلامي – مصر«من خبرة متأصلة في تقديم الخدمات الرقمية، إلى جانب إلمامه بمنظومة أعمال القطاع المصرفي الأوسع نطاقًا.

وفي هذا الصدد، ومع توجه العالم نحو الاعتماد على الحلول الرقمية بشكل أكبر،ستتعاون»سمبليفاي«SimpliFi ومصرف» أبوظبي الإسلامي – مصر«في إطار هذه الشراكة لمساعدة الشركات على إصدار نماذج مدفوعات تعتمد على البطاقات المدفوعة مقدمًا، بتكلفة مخفضة وفي أقل إطار زمني لإطلاق المنتجات في السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز