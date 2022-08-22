مفاوضات تجارة حرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة

المصدر: الرياض- وام

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية تعزيز العلاقات الخليجية- البريطانية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة اليوم، باجتماعات الأسبوع الأول من الجولة الأولى الاستطلاعية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين عبر الاتصال المرئي، وتستمر حتى 25 أغسطس الحالي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون: إن هذه الخطوة ترجمة فعلية لما تضمنه البيان المشترك الموقع مع وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان في 22 يونيو الماضي، نحو إطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة طموحة وشاملة وحديثة، تفتح آفاقاً جديدة في تجارة السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار المتبادل بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.

وتأتي المفاوضات تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية، التي تتمتع بها دول المجلس والمملكة المتحدة في شتى المجلات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في سبيل خدمة شعوب كلا الجانبين.

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