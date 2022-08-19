سعر الدولار في مصر اليوم

المصدر: البيان

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سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة ، داخل البنك المركزى المصري 19.1008 جنياه للشراء، 19.1783 للبيع .

وسجل الدولار في بنكى الأهلي ومصر، نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيهًا للبيع، وسجل اليورو داخل بنكى الأهلى ومصر، 19.2547 عند الشراء وعند البيع سجل 19.5279.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل.

أسعار الدولار في مصر

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي عند الشراء 19.1003، وللبيع 19.1783.

وسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 19.1 جنيها للشراء، و19.16 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.1 جنيها للشراء، و19.16 جنيهاً للبيع

وسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك التجارى الدولى Cib إلى 19.12 جنيهًا للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.

وسجل سعر الدولار اليوم في أبوظبي الإسلامي 19.1500 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.1800 .

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 19.11 جنيها للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18 .

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيهاً للشراء، و19.18 جنيهاً للبيع.

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد نحو 19.12 جنيهاً للشراء، 19.18 جنيهاً للبيع.

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.15 جنيهاً للشراء، 19.18 جنيهاً للبيع

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.12 جنيهاً للشراء، و19.18 جنيهاً للبيع .

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.1 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» إلى 19.08 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.18 .

ووصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 19.08 جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع .

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