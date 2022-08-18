السيسي يعين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

المصدر: وكالات

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفاً لطارق عامر الذي تقدم باستقالته.

وأكد الرئيس المصري خلال استقباله محافظ البنك المركزي الجديد، ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للنقد الأجنبي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين رئيس البنك المركزي المصري السابق طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

يأتي تعيين عبدالله، بعد يوم واحد من قبول الرئيس السيسي استقالة طارق عامر المفاجئة من منصب محافظ البنك المركزي، والتي جاءت قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية، وقرر السيسي تعيينه مستشارا له.

وحسن عبدالله، مصرفي بارز، وهو يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقترب من 16 عاماً، قبل خروجه من البنك عام 2018.

وعبدالله من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، وفي العام نفسه، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقل في التخصصات بين العمليات المصرفية وغرفة التداول وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة.

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة بنحو 1%.

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