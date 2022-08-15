مشاركة موسعة في ملتقى المؤثرين العرب أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يجمع ملتقى المؤثرين العرب «كلام مدينة»، الذي يقام في الفترة بين 2-5 من شهر أكتوبر المقبل، أكثر من 500 مؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي ومختص في صناعة التسويق عبر المؤثرين من مختلف دول الوطن العربي لاستعراض ومناقشة آخر وأهم التطورات في صناعة التأثير والتسويق عبر المؤثرين، ويتضمن 6 جلسات نقاشية و6 ورش عمل بالإضافة إلى لقاءات يومية مع أبرز الشخصيات العربية المؤثرة وذلك للخروج بتوصيات وحلول للعديد من النقاط محل النقاش.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن رعايتها لملتقى المؤثرين العرب «كلام مدينة»، والذي سينعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم من شركة أومنيس ميديا وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية في شهر أكتوبر المقبل.

وبهذا الإعلان ستكون الملكية الأردنية الراعي الرئيسي للملتقى والناقل الوطني لكافة ضيوف الملتقى من متحدثين ومؤثرين ومختصين عبر أسطول طائراتها من مختلف مدن الوطن العربي.

المهندس سامر المجالي نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية قال: «يسعدنا اليوم أن نعلن عن رعايتنا ودعمنا لملتقى المؤثرين العرب الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة الأردنية وشركة أومنيس ميديا، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى دعم كافة الجهود والفعاليات التي من شأنها تسويق وترويج بلدنا الحبيب، الأردن».

وأكد المجالي أن الملتقى سيسهم في التعريف بثقافة المملكة الأردنية الهاشمية وتراثها ومقوماتها السياحية من خلال استقطابه رواد صُناع المحتوى من المؤثرين العرب على شبكات التواصل الاجتماعي والعديد من المختصين في صناعة التسويق عبر المؤثرين من مختلف دول الوطن العربي والذين سيحظون بتجربة سفر فريدة عبر الملكية الأردنية وما تقدمه من خدمات متميزة ورحلات آمنة.

من جهته قال فهد الذيب الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا، الشركة المنظمة للملتقى: «يسعدنا أن يحظى ملتقى كلام مدينة برعاية ودعم الملكية الأردنية، واحدة من رواد شركات الطيران العربية، في الوقت الذي تعد فيه من أهم مقومات المملكة الأردنية الهاشمية كونها الناقل الوطني، وستسهم بشكل كبير في التعريف بعراقة وأصالة الضيافة الأردنية لجميع زوارها من ضيوف الملتقى».

تجدر الإشارة هنا إلى أن الملكية الأردنية تتميز بتشغيل أسطول حديث من الطائرات يصل إلى محطات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والشرق الأقصى وتقدم على رحلاتها أفضل الخدمات للمسافرين، كما أن السجل التاريخي التشغيلي للملكية الأردنية يتميز بأرفع مستويات السلامة الجوية في إطار سمعة طيبة وعلامة تجارية قوية على الساحة العالمية.

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