تعويم سفينة ضخمة بخليج السويس في مصر

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر نجاح تعويم سفينة شحن ضخمة جنحت في منطقة الزعفرانة بخليج السويس في مصر بعد خروجها عن الممر الملاحي.

وحذرت السلطات المختصة طاقم السفينة البحري من خلال النداء عبر أجهزة الاتصال الدولية والبحرية المخصصة لذلك من محطتي ميناء الأدبية غارب، بالإضافة إلى السفن المبحرة في خليج السويس ولم تستجب السفينة للنداء وهو ما أدى إلى عملية الشحط.

ووصلت السفينة إلى ميناء بورتوفيق بالسويس وعليها 775 سيارة وشاحنتان وغادرته وعليها 30 سيارة بوزن 60 طنا متجهة إلى ميناء جدة، حيث تم تعويم السفينة بمعرفة التوكيل الملاحي.

وذكر موقع "المصري اليوم" نقلا عن مصادر ملاحية أن سفينة البضائع التي جنحت بمنطقة رأس غارب بخليج السويس كانت تقل نحو 20 سيارة وكانت في طريقها من ميناء بورتوفيق بالسويس إلى ميناء جدة السعودي وأنها تعطلت وتسبب سوء الأحوال الجوية إلى جنوحها.

وأضافت المصادر أن طاقم السفينة بخير وتم التواصل مع التوكيل للسفينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وطلب قطع غيار لإصلاح العطل كما تم إخطار الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر.

وأوضحت المصادر أن السفينة على بعد 10 كيلو مترات شمال رأس غارب.

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