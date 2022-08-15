«المملكة القابضة» تستثمر 3.4 مليارات دولار في شركات روسية

المصدر: (الرياض - رويترز)

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قالت شركة «المملكة القابضة» السعودية على موقع «تويتر» إنها ضخت استثمارات في شركات الطاقة الروسية «جازبروم» و«روسنفت» و«لوك أويل».

وأضافت الشركة إن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري للشركة مدته ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 12.8 مليار ريال (3.4 مليارات دولار).

وذكرت «المملكة القابضة» أنها استثمرت 1.37 مليار ريال في «جازبروم» و196 مليون ريال في «روسنفت»، إضافة إلى 410 ملايين ريال في «لوك أويل».

وتقود السعودية وروسيا تجمع «أوبك+»، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين مستقلين متحالفين معها.

وتحرص «المملكة القابضة» على تنويع استثماراتها، حيث كانت قد أعلنت مؤخراً عن استثمار بقيمة 1.06 مليار ريال بما يعادل 232.9 مليون جنيه إسترليني، في مجموعة «فينيكس»، وهي إحدى أكبر شركات التأمين والادخار والتقاعد في المملكة المتحدة.

وكان استثمار «المملكة القابضة» في مجموعة «فينيكس» جزءاً من البرنامج الاستثماري الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 23 يونيو 2022، وتم مؤخراً زيادة الحصة إلى 3.79%.

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