48.4 مليار دولار أرباح «أرامكو» الربعية بزيادة 90 %

المصدر: الرياض - أ ف ب

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أعلنت شركة «أرامكو» السعودية النفطية أنها حققت أرباحاً قياسية قدرها 48.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، بزيادة نسبتها 90.2 %، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. ويشكّل الإعلان استمراراً للأخبار السارة للاقتصاد السعودي الذي سجّل نمواً بنحو 12 % في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ عقد في أكبر بلد مصّدر للذهب الأسود في العالم بفضل عائدات قطاع النفط القياسية.

وقالت الشركة العملاقة في بيان إنها حققت زيادة في صافي دخلها ربع السنوي بنسبة 90.2 %، من 95.5 مليار ريال (25.5 مليار دولار) في الربع الثاني 2021 إلى 181.16 مليار ريال (48.4 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022.

وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير. وواصلت الشركة تحقيق أرباح فصلية قياسية للربع الثاني توالياً بعد أرباح قدرها 39.5 مليار دولار في الربع الأول. وتعد هذه الأرباح الفصلية الأعلى منذ طرح 1.7 % من أسهم الشركة في البورصة في أكبر اكتتاب عام في العالم في أواخر عام 2019، وتجاوزت توقعات المحللين البالغة 46.2 مليار دولار.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: برغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين القائمة، تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكلٍ جيد، وتسهيل عملية التحوّل المنظم للطاقة.

وأضاف: نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير.

وأوضح أن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يومياً كلما طلبت الحكومة السعودية ذلك. وأضاف الناصر للصحفيين في مكالمة عن الأرباح، إن الطلب العالمي على النفط في حالة جيدة، وإن تخفيف الصين لقيود «كوفيد 19» والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيد الطلب.

وأشار إلى أن هناك طلباً قوياً مع قدرة فائضة محدودة للغاية في الوقت الحالي مكرراً الدعوة إلى مزيد من الاستثمار العالمي في قطاع الهيدروكربونات لتلبية الطلب في المستقبل. وقال: نحن واثقون من قدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليون برميل يومياً في أي وقت تدعو إليه الحاجة، أو بدعوة من الحكومة.

أرباح

وارتفعت الأرباح الصافية في الربع الثاني بنسبة 22.7% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري. وبلغت الأرباح نصف السنوية 87.91 مليار دولار مقابل 47.18 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وبلغ سعر سهم أرامكو 40.8 ريالاً (10.9 دولارات) عند بدء التداول في البورصة السعودية أمس. ووزعت الشركة أرباحاً بقيمة 18.8 مليار دولار على المساهمين في الربع الأول وستدفع القيمة ذاتها في الربع الثاني أيضاً.

وأطاحت الشركة النفطية السعودية مجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة «آبل» كأغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. قبل أن تتراجع لاحقاً إلى المرتبة الثانية. وفي مارس الماضي، أعلنت «أرامكو» أنها سجلت زيادة في صافي أرباحها السنوية في 2021 بنسبة 124 % مقارنة بعام 2020 حين ضربت جائحة كورونا اقتصادات العالم.

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