ليبيا تبدأ معركتها المصيرية ضد الفساد

المصدر: طرابلس - البيان

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تواجه ليبيا تغوّل الفساد بشكل غير مسبوق كلفها أكثر من 600 مليار دولار منذ العام 2011، فيما يجمع مراقبون، على أنّ منظومة الفساد تعمل بكل قواها لقطع الطريق أمام الحل السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الرقابية التي لا يزال جزء منها خاضعاً لنفوذ الميليشيات في المنطقة الغربية.

وفيما يسعى القضاء الليبي، لمحاربة الظاهرة بما أتيح له من إمكانيات، يبدو أخطبوط الفساد متمكناً من أدواته ومتغلغلاً في مفاصل الحكم، إذ تسعى شبكات التهريب والاتجار بالبشر والميليشيات والجماعات المسلحة، ومحتكرو الاعتمادات المصرفية وأمراء الحرب والسلاح، للاستفادة من الحكومات المتعاقبة في تحقيق المزيد من المصالح والأرباح التي أفرزت طبقة الطامحين للسلطة في سياق تحالف المال والسياسة والسلاح وتحت غطاء تيار الإخوان المتورّط بقوة في نهب المال العام والعبث بمقدرات الدولة الليبية.

ووفق أغلب المحللين، فإنّ الإجراءات التي اتخذت مؤخراً من النائب العام، تفسح المجال للكشف عما يدور من فساد، فقد قرّر النائب العام، الصدّيق الصور، إحالة وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي عثمان ومتهمين آخرين، إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، على خلفية فساد مالي وإداري. وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إنّ القرار المتخذ بحق الوزيرة يعتبر امتداداً للتحريات السابقة التي كانت وراء سجنها احتياطياً أواخر ديسمبر الماضي بشبهة الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم المال العام، وتزوير مستندات رسمية.

ولا يكاد يخلو قطاع واحد من القطاعات الحيوية أو من مؤسسات الدولة السيادية والوزارات من ملفات تتعلق بالفساد، ويتم التحقيق حولها أمام القضاء، ومن ذلك النفط والوقود والمصارف والسلك الدبلوماسي والنقل والتجهيز والكهرباء والتموين والصحة، ومن ذلك إن النيابة العامة باشرت تحريك الدعوى العمومية في مواجهة عدد من العاملين في مستشفى علاج السكري والغدد الصماء في طرابلس بناء على ما ورد في البلاغ المرفوع من رئيس جهاز الأمن الداخلي حيال مخالفة بعض موظفي المستشفى لقواعد قانونية تحيط المال العام بالحماية الجنائية.

تحقيقات

وأفاد مكتب النائب العام أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، تولى مباشرة إجراءات التحقيق إزاء واقعات الاستيلاء على المال العام، والإهمال في حفظه وصيانته والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، مشيراً إلى أن المحقق استهل تلك الإجراءات بفحص المستندات ذات الصلة وتقييم الأدلة التي انطوت عليها مدونة الاستدلال، ثم استجوب مدير عام المستشفى ومساعده ورؤساء أقسام، وأصدر بحقهم أمراً بالحبس الاحتياطي نتيجة تعمُّدهم ممارسة أعمال ترتَّب عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة.

ورجّحت مصادر ليبية مطلعة، أن تشهد الأيام المقبلة الكشف عن عدد من الملفات المهمة المتصلة بشخصيات سياسية مؤثّرة، مشيرة إلى أنّ الصراع السياسي يتجه للتأثير في فضح ممارسات المتنافسين، والكشف عن الاتهامات الموجهة لهذا الطرف أو ذاك.

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