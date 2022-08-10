معدل التضخم في مصر يصل في يوليو إلى 14.6%

المصدر: د ب ا

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أفادت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، بأن معدل التضخم في شهر يوليو الماضي وصل إلى 6ر14%، مقابل 1ر6% لنفس الشهر من العام السابق.

وذكر الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية ارتفع في يوليو بـ 9ر0% عن شهر يونيو السابق عليه.

وأرجع الجهاز الارتفاع الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبر بنسبة 0ر1% والألبان والبيض بـ 2ر5% والفاكهة بنسبة 5ر2% ومجموعة الإنفاق على النقل الخاص بنسة 0ر9% ومجموعة خدمات النقل بنسبة 4ر6% .

تجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تأثرت بشدة جراء ارتفاع سعره عالميا على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، حيث كان السياح الروس والأوكرانيون يمثلون نحو ثلث إجمالي السياحة الوافدة للبلاد.

وتعاني أسعار المستهلكين في مصر كذلك من ضغوط التأثير المستمر لخفض قيمة الجنيه في آذار/مارس.

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