«روتانا» تتوسع في سوق الجزائر بمنتجع «ازور» في وهران

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت روتانا، الشركة المتخصصة في إدارة الفنادق في المنطقة، والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن دخولها السوق الجزائري، وذلك من خلال منتجع وسبا ازور روتانا المقرر افتتاحه في مدينة الميناء الجزائرية في مارس 2023، ضمن مساعي المجموعة لتلبية احتياجات الزائرين بمختلف أنواعهم.

يقع منتجع وسبا ازور روتانا على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وعلى مقربة من معالم المدينة الشهيرة مثل حصن سانتا كروز وميدان الأول من نوفمبر. هذا ويجمع المنتجع بين الأصالة والتصاميم المعاصرة، ويضم 185 غرفة وجناحاً فسيحاً بما في ذلك ثمانية أجنحة أمباسادور مطلة على البحر، كما أنه يتيح للضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات المتوافرة في خمسة منافذ بما في ذلك صالة اللوبي وتراس للشيشة ومطعم يقدم وجبات الفطور والغداء والعشاء طوال النهار وركن للمشروبات قرب المسبح ومطعم متخصص.

وقال غاي هاتشينسون الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة روتانا: «في خضم سعينا المتواصل لتعزيز بصمتنا في المنطقة، يمثل منتجع وسبا ازور روتانا علامة فارقة بالنسبة لنا كأول فنادقنا في الجزائر. وانطلاقاً من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها شمال إفريقيا، نتطلع إلى تعزيز نمو محفظتنا في المنطقة. هذا وسيضمن منتجعنا الجديد إيفاءنا للوعد الذي قطعته علامتنا التجارية «معنا للوقت معنى»، حيث إننا نوفر الأجواء المناسبة لتمضية أوقات رائعة لكل من العائلات والزوار على حد سواء، وذلك من خلال وضعنا معايير جديدة تطال التصميم والضيافة».

وعلاوة على ذلك، سيوفر منتجع وسبا ازور روتانا مجموعة من الخدمات ووسائل الراحة بما في ذلك منتجع صحي وغرف علاج حديثة ومتطورة ومسابح داخلية وخارجية وغرف ساونا ونادٍ للأطفال. بالإضافة لقاعة احتفالات كبيرة تستوعب ما يصل إلى 300 شخص، وثلاث قاعات اجتماعات مجهزة بالكامل لتلبية جميع احتياجات العمل ورجال الأعمال.

وأضاف علي سراجيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شي سراجيا المالكة لمنتجع وسبا ازور روتانا: «تجسد روتانا جوهر الشريك المفضل لدينا، إذ تساعدنا على تحقيق تطلعاتنا الرامية لخلق مشهدية الضيافة في الجزائر. ومن خلال خبرتها في إدارة الفنادق، نحن على ثقة من أننا سنتمكن من تحقيق أهداف مشروعنا التي ستخدم قطاعي السياحة والضيافة بشكل كبير في المنطقة. هذا ونتطلع إلى تزويد الضيوف بتجربة لا تُنسى، وذلك من خلال موقع ازور المذهل والمميز على شاطئ البحر».

مع استمرار توسع روتانا في المنطقة وتنويع محفظتها، سيكون منتجع وسبا ازور روتانا خير دليل على التزام المجموعة بالتوسع في شمال إفريقيا وخارجها. وسيمثل هذا المنتجع الذي سيتم افتتاحه قريباً الخيار الأمثل للضيوف من رجال الأعمال والسياح على حدٍ سواء.

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