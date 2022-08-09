انخفاض محصول الحبوب في المغرب 67% إلى 3.4 مليون طن في 2022

المصدر: البيان

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قالت وزارة الفلاحة المغربية أمس الاثنين إن محصول الحبوب في المملكة في العام 2022 انخفض 67 بالمئة إلى 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين.

وأضافت الوزارة في بيان أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأفاد البيان أنه من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية المرتقبة "انخفاضا بنسبة 14 في المئة خلال 2022، وسيؤدي إلى انخفاض النمو 1.8 نقطة مئوية".

وقالت وزارة الفلاحة إن الموسم الفلاحي 2021-2022 شهد تساقطات مطرية "بلغت 199 ملم، حتى نهاية مايو الماضي، بانخفاض 44 في المئة مقارنة بمعدل التساقطات المطرية خلال الثلاثين عاما الماضية (355 ملم)".

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