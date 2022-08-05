إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار

المصدر: دبي - رويترز

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادية للمملكة، تأسيس شركة للاستثمار في عدد من «القطاعات الواعدة» في مصر، في استكمال لسياسة ضخ الأموال في الاقتصاد المصري.

وقال الصندوق، الذي يدير أصولاً قيمتها 620 مليار دولار، إن القطاعات التي ستستهدفها الشركة الجديدة والتي ستحمل اسم الشركة السعودية المصرية للاستثمار، تشمل البنية التحتية والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والأدوية.

وقالت السعودية في يونيو إنها تعتزم قيادة استثمارات في مصر تبلغ 30 مليار دولار عقب زيارة قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

وأودعت السعودية 5 مليارات دولار في المركزي المصري في مارس الماضي مع تعرض اقتصاد البلاد لضغوط بسبب تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والارتفاع الحاد في التضخم مما أدى للابتعاد عن الأوراق المالية الحكومية وتخفيض قيمة العملة المحلية.

وتجري مصر منذ أشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من الدعم بعد أن لجأت له 3 مرات منذ 2016 وحصولها على تمويل إجمالي بقيمة 20 مليار دولار.

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