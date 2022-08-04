الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري

المصدر: البيان

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واصل الدولار اليوم الخميس ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات في البنوك.

وارتفع سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه مع منتصف التعاملات في 6 بنوك، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع 14 قرشا خلال اليومين الماضيين.

ونشرت وسائل إعلام مصرية سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات.

البنك الأهلي المصري: 19.08 جنيها للشراء، و19.14 جنيها للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 19.08 جنيها للشراء، و19.14 جنيها للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 19.10 جنيها للشراء بزيادة 7 قروش، و19.16 جنيها للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيها للشراء، و19.16 جنيها للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيها للشراء، و19.16 جنيها للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك قناة السويس: 19.03 جنيها للشراء ، و19.13 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.10 جنيها للشراء، و19.13 جنيها للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.03 جنيها للشراء، و19.13 جنيها للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيها للشراء، و18.97 جنيها للبيع.

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