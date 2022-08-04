الجزائر تصدّر أول دفعة من غاز "الأرغون" النادر إلى فرنسا وإيطاليا

المصدر: البيان

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تمكنت مؤسسة جزائرية متخصصة في إنتاج الغازات الطبية والصناعية، في تصدير أول شحنة من غاز الأرغون النادر إلى فرنسا وإيطاليا.

وقالت مؤسسة "ريان أوكس" في بيان إن حاويتي صهريجين (إيزو-تانك) بسعة أكثر من 20 طنا لكل واحد منهما، تمّ شحنهما إلى فرنسا وإيطاليا، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأشار البيان إلى أن العمليتين ستتبعهما "شحنات أخرى تمتد إلى غاية شهر ديسمبر 2023".

وأضاف البيان أن "زبائن آخرين من أوروبا أكدوا طلباتهم" وأن الشركة ستقوم بإرسالها حين "الحصول على تراخيص التصدير".

يذكر أنّ مصنع "ريان أوكس"، الذي تمّ إطلاقه سنة 2017، دخل في طور الاستثمار خلال النصف الثاني من سنة 2021، وذلك في مواجهة الطلب على الأوكسجين أثناء جائحة كورونا.

ويقع المصنع في منطقة بطيوة (وهران)، وعلى مساحة تزيد على 24 ألف متر مربع، ويضم 5 وحدات مخصصة لفصل الهواء، سيما من أجل إنتاج الأوكسجين وإنتاج ثنائي النتروجين وثاني أوكسيد الكربون والاسيتيلين، إضافة إلى ملء ومزج الغازات الطبية والصناعية.

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