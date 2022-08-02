قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها

المصدر: البيان

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كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تحقيق القناة أعلى إيراد شهري في تاريخها بقيمة 704 ملايين دولار خلال يوليو الماضي.

وأوضح أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 ، سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن.

وأضاف ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 شهدت عبور 2103 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة بنسبة زيادة قدرها 25.9%.

كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت18.2%.

وذكر أن إيرادات قناة السويس خلال يوليو 2022 سجلت 704 ملايين دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 172.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 32.4%.

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