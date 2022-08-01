دولة أوروبية تسمح للمصريين بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة

المصدر: البيان

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أعلنت سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة عبر موقعها الرسمي، قرار الحكومة الصربية بالموافقة على دخول المصريين إلى صربيًا بدون تأشيرة مسبقة للدخول وذلك إعتبارًا من 30 يوليو الجارى وحتى 30 سبتمبر 2022 بصفة مبدئية تجريبية.

ولفت بيان السفارة الصربية إلى أن الفترة الحالية التي تصل مدتها إلى شهرين تمثل فترة تجريبية، مشيرة إلى أنه جاء بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى صربيا خلال يوليو الماضي ومباحثاته مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش.

لكن حكومة صربيا وضعت ضمانات يجب الالتزام بها لدخول البلاد دون تأشيرة مسبقة وأبرزها السفر ضمن مجموعة سياحية.

واعتمدت الحكومة الصربية هذا القرار منذ 14 يوليو 2022، ليسمح لحاملي جوازات السفر المصرية سارية المفعول بدخول صربيا والإقامة في أراضيها لمدة تصل إلى 30 يوما ضمن برنامج سياحي تنظمه إحدى شركات السياحة الصربية ويشمل الإقامة بالفندق والانتقالات في صربيا.

كما يشترط أن يكون الراغبين في دخول صربيا لديهم تأكيد للترتيب السياحي المدفوع ولديهم ضمان للعودة إلى مصر وخطاب دعوة من وكالة السفر في صربيا إضافة إلى حجز طيران مؤكد من القاهرة إلى بلغراد يشمل تذكرة العودة، مع عدم وجود أي عقبات تخص المادة 15 من قانون الأجانب في صربيا.

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