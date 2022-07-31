«روبك» التابعة لجي إف إتش توقع شراكة مع آي سي جي بقيمة 400 مليون يورو

المصدر: المنامة - البيان

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صرحت مجموعة جي إف إتش المالية قيام كل من شركتها التابعة روبك لإدارة الأصول وشركة آي سي جي العقارية، التي تمثل النشاط العقاري لـ «إنترميديت كابيتال جروب» (آي جي سي)، بالدخول في شراكة لتجميع محفظة خدمات لوجستية حضرية/ لاست مايل عبر إسبانيا. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة أخرى لجي إف إتش فيما تواصل توسعة وتحقيق تطلعات إدارة الأصول للمجموعة مع وجود بصمة أقوى ومحفظة متنامية في أوروبا.

من خلال قيمة الأصول الإجمالية المستهدفة البالغ مقدارها 400 مليون يورو على مدار الـ 18 شهراً المقبلة، ستستهدف الاستراتيجية في الغالب الأصول ذات الدخل الطويل الأجل في مواقع قوية متناهية الصغر من خلال البيع المباشر وفرص إعادة التأجير أو عمليات الاستحواذ الثانوية، وستسعى أيضاً إلى فرص الأصول المشيدة لغرض خاص والتمويل المستقبلي التي تناسب معايير الاستثمار المستهدفة.

بالاستفادة من معرفة روبك القوية ومكانتها في السوق الإسبانية، أكملت الشراكة الجديدة بالفعل الاستحواذ على ثلاثة أصول لوجستية حضرية في مختلف أنحاء إسبانيا. تشكل الأصول محفظة أولية من الدخل الصافي المدعوم بتعهدات جيدة، في مواقع تعتبر بالغة الأهمية لاحتياجات المستأجرين، مما يوفر منصة قوية يمكن تجميعها من خلالها.

في هذا السياق، قال هيو ماكدونالد براون، الشريك الإداري لشركة روبك «يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة، التي حددت بالفعل مجموعة قوية من الأصول عبر أسواق المدن الإسبانية الأساسية وأكملت ثلاث عمليات استحواذ استراتيجية.

تعتمد الشراكة على سجل روبك الراسخ كمدير أصول لعموم أوروبا ووجودها في السوق الإسبانية، بعد أن أسست روبك إيبريا في عام 2020 في إطار معاملة بقيمة 300 مليون يورو من الخدمات اللوجستية الإسبانية وزيادة طلب المستثمرين للوصول إلى إسبانيا. نرى آفاقاً واعدة في سوق الخدمات اللوجستية الحضرية لاست مايل في البلاد، والتي تواصل إظهار مقومات إيجابية.

نتطلع إلى توفير فرص جديدة وجذابة من خلال هذه الشراكة لمستثمرينا وزيادة الأنشطة الاستثمارية لجي إف إتش ومحفظة أصولنا الأوروبية. تتمتع آي سي جي بسمعة قوية بشكل استثنائي في السوق الأوروبي، وتؤدي أوجه التآزر بين أعمالنا إلى نتائج فورية. نحن نراجع بنشاط الفرص الجديدة لمتابعة عمليات الاستحواذ الثلاث الأولى التي أكملناها ونتطلع إلى العمل مع المستثمرين والمطورين وتعزيز علاقات المستأجرين القوية بالفعل، مع بناء وتوسيع فريق روبك إيبريا».

الجدير بالذكر أن روبك شركة أوروبية لإدارة الأصول متخصصة في الخدمات اللوجستية الأوروبية ودخلت في معاملات بلغت قيمتها 2.5 مليار يورو منذ إنشائها في عام 2009.

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