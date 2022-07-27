مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة الأساسي 75 نقطة أساس إلى 3.25%

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قرر مصرف البحرين المركزي اليوم رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة.

ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر فائدة الإيداع لليلة واحد 75 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى أربعة بالمئة وسعر فائدة الخصم إلى 4.5 بالمئة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المصرف إنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

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