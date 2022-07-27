السعودية تطرح مشروع نيوم للاكتتاب العام في 2024

المصدر: جدة - رويترز

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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مشروع (نيوم)، وهو عبارة عن منطقة اقتصادية ضخمة بتكلفة تبلغ 500 مليار دولار يُستهدف أن تسع نحو 9 ملايين نسمة، سيتم تمويله جزئياً عبر طرح للاكتتاب العام متوقع في 2024.وأضاف إن تكلفة المرحلة الأولى من المدينة ستبلغ 1.2 تريليون ريال (319.39 مليار دولار)، وإن نصف هذا المبلغ سيأتي من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة.

وقال إن السعودية ستستغل صناديق الثروة السيادية في الربع الأخير من العام الحالي لجمع جزء من المبلغ المتبقي البالغ 600 مليار ريال، والذي سيسهم فيه أيضاً استثمارات القطاع الخاص وطرح عام أولي متوقع في 2024.

وستخصص السعودية أيضاً 300 مليار ريال لصندوق استثمار مرتبط بنيوم، والذي سيستثمر في الشركات التي تتأسس هناك.

وأعلن ولي العهد السعودي لأول مرة عن خطط نيوم في عام 2017 في إطار خطة رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.

وصندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الأساسي في نيوم، وهي مشروع على مساحة 26500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم العديد من المناطق، من بينها مناطق صناعية ولوجستية.

وقال ولي العهد السعودي إن من المتوقع أن تستوعب نيوم 450 ألف شخص بحلول 2026 ومن 1.5 إلى 2 مليون بحلول 2030، لتستوعب تسعة ملايين نسمة بحلول عام 2045.

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