طنجة تحتضن النسخة الأولى للمعرض الدولي للعقار

المصدر: طنجة - البيان

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تنطلق غداً الثلاثاء في مدينة طنجة شمال المغرب، النسخة الأولى للمعرض الدولي للعقار «SIIt immo2022»، الذي تنظمه جمعية أمل المستقبل وشركة IP NORD INVEST تحت شعار «طنجة.. آفاق واعدة للاستثمار»، تخليها لذكرى 23 لعيد العرش.

ويقام المعرض بتنسيق مع ولاية جهة طنجة - تطوان- الحسيمة، وهيئة المهندسين والطوبوغرافيين والمحافظة العقارية، والمجلس البلدي، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعدة مؤسسات أخرى.

ويعد هذا المعرض الذي يستمر لغاية 30 يوليو الجاري، منتدى لقطاع العقار بمختلف تجلياته محلياً ووطنياً وإفريقياً ودولياً، وفضاءً خاصاً لتبادل الخبرات بين مهنيي العقار وممثلي المؤسسات في قطاع الإسكان والتعمير والتجهيز.

ويهدف هذا الحدث الدولي الذي ينظم بالتزامن مع قدوم المغاربة المقيمين في الخارج، إلى توفير مساحة لقاء فعالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، ويسعى إلى استقطاب المستثمرين المغاربة حول العالم والمغاربة المقيمين بالخارج، والمقيمين المهتمين بتملك العقارات في الوطن، إضافة إلى العاملين في قطاع البناء والتشييد.

كما يعتبر المعرض فرصة مهمة للاستفادة من البرامج الحديثة في هذا المجال عن طريق استشارات مجانية متخصصة على جميع المستويات مقدمة من طرف خبراء ومستشارين وإداريين، وسيوفر المعرض واجهة عرض تضم حوالي ستين جناحاً تتكيف مع جميع الاحتياجات.

وتستهدف هذه التظاهرة الاقتصادية الأفراد والمستثمرين الأجانب، والمؤسسات المالية الوطنية والدولية العاملة في المغرب وفي الخارج، وتبتغي تشجيع المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص والمؤسسات والداعمين الماليين وصناديق ومنظمات الاستثمار العام والخاص للاستثمار في المغرب.

وسيشهد هذا الحدث الدولي برنامجاً علمياً حافلاً بالندوات واللقاءات والورشات من تنظيم مجموعة من الخبراء والمهتمين، وسيتطرق البرنامج العلمي للمعرض إلى العقار والتقنيات الحديثة على مستوى البناء والتعمير والسلامة الصحية والإيكولوجية واستعمالات الطاقة المتجددة وطرق التدوير، وغيرها من المواضيع القانونية والضريبية.

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