تحالف عالمي لبناء الشركات الناشئة يبدأ أعماله في مصر باستثمارات 100 مليون يورو

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت مجموعة كرييتف دوك، شركة بناء الشركات الناشئة في أوروبا، استحواذها رسمياً على شركة فاوندرز لين FoundersLane، لتصبح أكبر شركة مستقلة لبناء الشركات الناشئة في العالم، حيث تعمل كلتا الشركتين على تصميم وبناء الشركات الناشئة ودعم منتجاتها الرقمية الجريئة وتطويرها في مختلف الصناعات والقطاعات، وتمتلك الشركتان خبرات طويلة على مدار السنوات الماضية عبر أكثر من 100 مشروع حول العالم بالشراكة مع عملاء في كل من أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب هذا الاستحواذ، تم تدشين شركة FoundersLane Egypt لتصبح المسؤولة عن عمليات الشركة الضخمة داخل مصر خلال الفترة المقبلة، عبر وجود رائد الأعمال المصري محمد أبو النجا بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وأنس رباح بمنصب العضو المنتدب، ليصبحا مسؤولين عن توسعات كرييتف دوك وفاوندرز لين داخل مصر.

وقال مارتن بيجسا المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كرييتف دوك: «بدأنا العمل مع فاوندرز لين قبل عامين، واليوم نجحت فاوندرز لين بالمساهمة بشكل فعال في خلق نموذج بناء المنشآت الجريئة للشركات، كما يتميز مؤسسوها بالروح الريادية والحماس والابتكار، بالإضافة إلى قدرتهم على جذب رواد الأعمال الناجحين والكفاءات المتميزة وبالتالي خلق فرق عمل تنافسية، ولن تنحصر أهدافنا في بناء شركات ناشئة قادرة على تحقيق أرباح فقط، بل نسعى لإحداث أثر إيجابي مستمر في حياة الناس، ونستهدف بناء مشاريع ومنتجات لعملائنا يستخدمها مليار شخص حول العالم خلال السنوات الخمس القادمة».

كما صرح فيليكس ستايريتز الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاوندرز لين وعضو مجلس إدارة مجموعة كرييتف دوك، قائلًا: «إن مجال بناء المنشآت الجريئة للشركات في نمو، وهو عملة ذهبية في زمن التضخم الذي نعيشه الآن، وسيكون لهذه الشراكة أثر فعال في تشكيل السوق محدثةً نقلة نوعية في مجال بناء المنشآت الجريئة للشركات».

وأوضح بسام الوابل الشريك في فاوندرز لين، أن نموذج بناء المنشآت الجريئة للشركات والمعروف بـ Corporate Venture Building هو توجه جديد وسريع النمو في المنطقة، وهذا النموذج قادر على إحداث نقلة نوعية في طريقة عمل الشركات والمنشآت الكبيرة كما نعرفه اليوم، حيث يسرع عملية تبني تلك الجهات للتقنيات الرقمية ومواكبتها لخطط التنمية والتحوّل الاقتصادي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استثمارات ضخمة

وبهذا الاستحواذ، تعزز مجموعة كرييتف دوك من وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تخطط المجموعة لاستثمار أكثر من 100 مليون يورو في المنطقة على مدار السنوات الخمس القادمة، مع توقعات بتحقيق عائد على الاستثمار يقدر بـ 100 مليون يورو خلال الاثني عشر شهراً المقبلة من خلال إجمالي مبيعات للمجموعة، مع معدل نمو سنوي سيتجاوز 50%، كما تعتزم المجموعة بنهاية العام الحالي تعيين 600 موظف جديد بجانب موظفيها الحاليين لدعم نشاطاتها في جميع أنحاء العالم، وسيكون التوظيف في مكاتب المجموعة الرئيسية في الرياض، زيورخ، براج، برلين، وفيينا.

وتؤمن كرييتف دوك وفاوندرز لين بالقدرات الواعدة للسوق المصري، وهو ما يمنح فاوندرز لين إيجيبت فرصة ضخمة لاقتناص جزء كبير من الاستثمارات التي تخصصها المجموعة للمنطقة، اعتمادا على الخبرات التي يتمتع بها محمد أبو النجا وأنس رباح اللذان نجحا على مدار السنوات الماضية في بناء شركات ناشئة حققت نجاحاً ملموساً منها على سبيل المثال: كليفر وحالا وكريم وغيرها من الشركات.

خطة مصرية

وتعقيباً على انطلاق أعمال FoundersLane Egypt، يؤكد رائد الأعمال محمد أبو النجا، الذي بدأ مجال بناء الشركات الناشئة منذ عام 2018 في العديد من الصناعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم والتجارة الإلكترونية، أن وصول كيان كبير مثل كرييتف دوك وفاوندرز لين إلى السوق المصري سيساهم بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية لطبيعة عمل الشركات الناشئة، مشيراً إلى أن مصر تعد من أكبر الأسواق حول العالم من حيث النمو، مما دفع القيادة السياسية المصرية لتوجيه مختلف قطاعات الدولة بتسخير كافة سبل الدعم للشركات الناشئة، وأضاف: «نسعى لاستقطاب أكبر نسبة من حجم الاستثمارات المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط».

وأعرب أبو النجا عن سعادته قائلاً: «وجود كيانات ضخمة في السوق المصري بحجم كرييتف دوك وفاوندرز لين سوف يمنحنا حوافز إضافية لدعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وسوف نسعى عبر فريق العمل داخل مصر للتعاون مع بعض المؤسسات والجهات التمويلية العامة والخاصة داخل مصر من أجل تعزيز مفهوم بناء الشركات الناشئة الذي بات مفهوماً عالمياً ينتشر بقوة ويجب تطبيقه داخل مصر بشكل احترافي».

ويضيف أنس رباح، الذي يمتلك خبرات كبيرة في قطاعات أعمال متعددة مثل نقل الركاب والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على الشركات الناشئة التي تمتلك الرغبة في التطوير عبر امتلاك كوادر وعقول متميزة لتنفيذ أفكار رقمية قادرة على خدمة المجتمع بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص.

واتفق محمد أبو النجا وأنس رباح، على ضرورة الاستفادة من التجربة الرائدة لمجموعة كرييتف دوك وفاوندرز لين داخل المملكة العربية السعودية، والتي نتج عنها بناء شركات ناشئة مميزة في وقت زمني قصير.

دعم رواد الأعمال العرب

ومن جانبه، قال عاصم الراجحي الشريك والمدير العام في فاوندرز لين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نشعر بالفخر لقيام كرييتف دوك بالاستحواذ على شركة فاوندرز لين، والذي بدوره سيساهم بشكل كبير في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي والتقنيات الحديثة، كما نطمح أن تكون لنا بصمة على خارطة ريادة الأعمال في المنطقة، وأن نكون الوجهة الأولى لبناء الشركات الناشئة، ومن أولوياتنا في فاوندرز لين الشرق الأوسط تمكين الشباب ودعم المواهب العربية، حيث نقدم لهم فرص عمل مميزة وتجربة تعليمية عالمية منافسة، بالإضافة إلى منحهم المساحة الكافية للتجربة والابتكار».

وكانت مجموعة كرييتف دوك قد استحوذت مؤخراً على شركتين وهما شركة سبارك ووركس وشركة جيرمان روهربك هيجر، وبذلك تكون المجموعة قد أنفقت 55 مليون يورو على عمليات الاستحواذ في الاثني عشر شهراً الماضية، أما شركة فاوندرز لين فلديها محفظة عملاء من أكبر الأسماء في المنطقة مثل الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) وبنك الرياض في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شراكات أخرى في أوروبا مثل فاتنفول وأليانز وأديداس وهنكل وترمبف.

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