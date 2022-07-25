وزير النقل المصري يعلن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

المصدر: البيان

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أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري أنه تم اتخاذ قرار بزيادة أسعار التذاكر للمترو والقطارات بداية من أول أغسطس، مضيفًا أنه في انتظار مصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "الزيادة ستكون قليلة، وسيتخذ القرار خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء من دراسة نسبة الزيادة المقررة على التذكرة".

وكشف الوزير: "نحن في مأزق إما أن نستدين أو نحرك أسعار التذاكر بصورة قليلة، أو من خلال الاستثمار في بيع الخردة وزيادة الإعلانات، احنا مديونين للبنوك بـ88 مليار جنيه و5 مليارات لوزارة البترول".

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