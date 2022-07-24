البنك السعودي للاستثمار يوزع أرباحاً نقدية على المساهمين للنصف الأول

المصدر: البيان-وكالات

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وزع البنك السعودي للاستثمار أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع 30ر0 ريال بعد خصم الزكاة، عن النصف الأول من العام المالي 2022.

وأعلن البنك السعودي للاستثمار عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، وفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأحد ، موضحاً أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 300 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح مقدارها مليار سهم، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 3%.

وأفاد بأن أحقية توزيع الأرباح لمساهمي البنك، المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد المقبل والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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