حقيقة صرف 721 مليون دينار مساعدات للمقيمين في الكويت

المصدر: البيان

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نفى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن صرف الجهاز مساعدات بمبلغ 721 مليون دينار كويتي للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عامي 2015و2016.

وقال الجهاز المركزي إن "المبلغ الصحيح 25 مليون دينار وهو مجموع ما قدمته الجمعيات الخيرية الكويتية الحكومية والأهلية خلال تلك الفترة وليس 721 مليونا".

وأضاف وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه "بتاريخ 18 ديسمبر من عام 2016 قام الجهاز بنشر تصحيح ذلك الخطأ بجريدة الأنباء بالعدد رقم (14676 ) بصفحة 7 قسم المحليات".

وأوضح أن "الجهاز المركزي يبين هذه الحقائق للشعب الكويتي الكريم معلنا استنكاره واستغرابه من إثارة خبر مضى عليه ست سنوات دون الإشارة إلى التصحيح والتوضيح الذي تم نشره آنذاك مما يعتبر جزءا من حملة مغرضة تسعى للطعن في نزاهة الجهاز المركزي والتشكيك في شفافيته".

ودعا الجميع إلى ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة وأكاذيب وأخبار منسوبة إليه أو لأي من العاملين به مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه كل من يخالف ذلك.

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