الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه المصري
صعد سعر صرف الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في 7 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
وكان سعر الدولار مقابل الجنيه صعد الثلاثاء الماضي لأعلى مستوى له منذ يناير 2017 أي 5 سنوات ونصف وفق موقع مصراوي.
البنك الأهلي المصري: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك مصر: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك الإسكندرية: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك العربي الأفريقي: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك قناة السويس: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك كريدي أجريكول: 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.