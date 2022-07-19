«سي إن إن بي» لحلول التجارة الإلكترونية في الإمارات تتوسع في الكويت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سي إن إن بي» لحلول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والمتخصصة في تعزيز مبيعات العلامات التجارية مباشرةً إلى المستهلك من مقرها في دبي اليوم، عن افتتاح مكتبها الجديد في مدينة الكويت. حيث تعتزم الشركة في بناء وتشغيل وتوسيع نطاق عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ونمو فريق عملها المؤلف من 50 موظفًا من 9 جنسيات مختلفة ضمن الدول التي تتواجد فيها مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

وقال نيكولاس برايلانتس، المؤسس ومدير الرؤية في «سي إن إن بي»: «يسعدنا اليوم افتتاح مكاتبنا الجديدة للانطلاق بعملياتنا في مدينة الكويت وذلك ضمن خطتنا التوسعية في المنطقة وتعزيز تواجدنا وتحقيق انتشار أوسع في دول الخليج. حيث تتمتع الكويت بنسبة سكانية مليئة بالشباب النابضين بالحياة، ودخل مرتفع ومعدلات عالية في استخدام الهواتف الذكية والإنترنت. وجميع هذه العوامل تجعل من الكويت سوقًا جذابًا لممارسة التجارة الإلكترونية فضلًا عن الطلب المتزايد من العلامات التجارية الكبرى التي ندعمها لاغتنام فرص رائعة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت داخل الدولة».

وتشير الأرقام بأن أكثر من 90% من سكان الكويت حاليًا هم من مستخدمي الإنترنت عبر هواتفهم المتحركة، بينما يتسوق النصف من خلال التجارة الإلكترونية ويبلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت 2.4 مليون شخص. كما تشير أرقام شركة ستاتيستا Statista إلى أن العائدات السنوية الخاصة بالتجارة الإلكترونية في الكويت وبحلول نهاية عام 2022 سوف تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي.

وتنوي «سي إن إن بي» لحلول التجارة الإلكترونية بتوظيف متخصصين لمناصب رئيسية في مكاتبها في الكويت حيث يمكن للراغبين زيارة صفحة الوظائف الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة: cnnbsolutions.com/careers

وتساعد «سي إن إن بي» لحلول التجارة الإلكترونية في دعم العلامات التجارية الكبيرة من خلال استراتيجية تعزيز مبيعات الشركات مباشرةً إلى المستهلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من العملاء وتحقيق المزيد من عمليات البيع عبر الإنترنت. حيث تضع العلامات التجارية العالمية مثل لوريال LOréal وإيستي لودر Estée Lauder وعطورات سويس آربيانSwiss Arabian Perfumes ثقتها بفريق «سي إن إن بي» لدعمها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتدير «سي إن إن بي» مهام النشاط التجاري وتعزيز العمليات عبر الإنترنت للعلامات التجارية من خلال تحسين وظائف مختلفة من ضمنها التوزيع، تخطيط المخزون وعمليات التخزين، وتطوير وإدارة الواجهة الخلفية للموقع الإلكتروني، إعداد الطلبات، التوصيل وتَتبُع الشحنات، ودعم عمليات الشحن والتوزيع والحلول المتعلقة بالدفع ودعم تحسين تجربة العملاء من خلال التقارير وتحليلات الأعمال؛ وتحسين جميع عمليات التشغيل وتقديم الحلول للمواقع والأسواق الإلكترونية المتخصصة مثل brand.com لتحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات وتعزيز عمليات تحويل الزوار إلى زبائن واستبقائهم. فضلًا عن تقليل المرتجعات إلى 1% مقارنةً مع نسب التجارة الإلكترونية التقليدية التي تتعدى 30%.

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