موريا تُطلق المشروع السكني الأول من نوعه «فنار فيوز»

المصدر: صلالة- البيان

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أعلنت موريا، الشركة الرائدة في تطوير أكبر المشروعات السياحية المتكاملة وأكثرها تنوعاً في سلطنة عُمان، عن إطلاق المشروع السكني (فنار فيوز) ليكون الأول من نوعه بما يوفره من فرص استثمار مميزة في قلب مشروع (هوانا صلالة). ويُبرز المشروع السكني مفهوماً جديداً للحياة الفاخرة بإطلالات بحرية خلابة ويتيح أمام قاطنيه الوصول مشياً إلى قائمة متكاملة من المزايا والمرافق، بما في ذلك فندق ومساكن فنار والشاطئ والمرسى، وغيرها الكثير. كما، وسيوفر المشروع أمام المشترين قيمة أكبر لعقاراتهم مع تشكيلة من الخيارات الاستثمارية بعوائد مرتفعة في السوق العقاري المتنامي طوال العام.

هذا، ويُقدم (فنار فيوز) تشكيلة محدودة من الوحدات بمساحات متفاوتة تتراوح بين خيارات التاون هاوس، وفلل متصلة ومنفصلة بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم تم تجهيزها بأثاث عصري، جميعها تضم أحواض سباحة بإطلالات مباشرة على البحيرات. ويتيح المشروع السكني أمام قاطنيه الاستمتاع بنمط حياة عصري بطابع المنتجعات في مجمع (هوانا صلالة) السياحي المتكامل، إضافة إلى إمكانية استخدام تشكيلة من المرافق العالمية كأحواض السباحة والشاطئ والمرافق الرياضية ومركز الأعمال في فندق ومساكن فنار، بجانب الحصول على خصومات حصرية لمطاعم الفندق. ويمكن للمشترين الأجانب التقدم بطلب الحصول على إقامة عائلية مدى الحياة والاستمتاع بعطلات لا تنسى على مدار العام.

وقال سيف الخولي، رئيس التطوير في شركة موريا للتنمية السياحية: «في ظل النمو المتسارع الذي تشهده محافظة ظفار كوجهة سياحية مميزة وبسوق عقاري متنام، يوفر مشروعنا السكني الجديد (فناز فيوز) فرصاً استثمارية مميزة. وكونه المجمع السكني الأول من نوعه في المحافظة، يتوسط (فنار فيوز) قلب (هوانا صلالة) ويتيح أمام قاطنيه الوصول إلى تشكيلة من المرافق المختلفة يشملها الاستفادة مما يقدمه فندق ومساكن فنار أيضاً». وأضاف: «جاء المشروع ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة مشاريعنا العقارية المتنامية، ولقد حرصنا على تصميمه وتطويره لتزويد القاطنين والملاك بأعلى مستويات الرفاهية مع إضافة أكبر قيمة لعقاراتهم مع تشكيلة من خيارات الاستثمار بعوائد مرتفعة».

وبموقعه المميز في قلب محافظة ظفار، يجمع مشروع (هوانا صلالة) بين مرافقه عالمية المستوى ونمط الحياة العصري بطابع المنتجعات. ويقدم المشروع مجموعة من الخيارات للمعيشة والاستثمار عبر تشكيلة من الوحدات بنظام التملك الحر. ويمتد المشروع على مساحة 13.6 مليون متر مربع وينفرد بشواطئه الرملية الممُتدة على مساحة 7 كيلومترات تزينها نخيل جوز الهند. ومن خلال أكثر من 1100 غرفة فندقية وأول حديقة ألعاب مائيّة في عمان ومرسى داخليًا للقوارب بـ 170 مرفأ، ومجموعة متنامية من مرافق التسوق والمطاعم والمقاهي العالمية، يُعد مشروع هوانا صلالة ملاذاً نابضاً بالحياة للضيوف من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف الطبيعة العُمانية البكر والمساحات الخضراء وتجربة المعنى الحقيقي للحياة العصرية جيلاً بعد جيل.

جديرٌ بالذكر أن شركة موريا، مُطور مشروع (هوانا صلالة)، تجمع بين الخبرة المحلية والعالمية، فهي شراكة بين مجموعة عُمران، الذراع التنفيذي لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، المشهورة عالميًا في تطوير المُدن والمجمعات المتكاملة.

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